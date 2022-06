Kroatien: EU-Gipfel gibt grünes Licht für Einführung des Euro

Kroatien hat von den Staats- und Regierungschefs der anderen EU-Staaten gr├╝nes Licht f├╝r die Einf├╝hrung der Gemeinschaftsw├Ąhrung Euro erhalten. Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Kollegen stellten sich am Freitag in Br├╝ssel hinter den Vorschlag der EU-Kommission, der die Euro-Einf├╝hrung in dem Land an der Adria zum 1. Januar 2023 vorsieht. Zuvor hatten dies bereits die EU-Finanzminister getan.