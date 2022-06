Streit über Verbrenner-Aus: Lemke schlägt Kompromiss vor

Bei dem Treffen in Luxemburg geht es darum, ob sich die Minister grunds├Ątzlich auf ein Zulassungsverbot von Privat-Pkw und leichten Nutzfahrzeugen mit Diesel- oder Benzinantrieb ab 2035 einigen k├Ânnen. Dies hatte die Europ├Ąische Kommission als Teil des Klimapakets vorgeschlagen, mit dem die EU bis 2030 ihre CO2-Ausst├Â├če stark verringern will. Auch das EU-Parlament konnte sich Anfang Juni auf das Verbrenner-Aus einigen.

Lindner: entspricht nicht den Verabredungen

Noch am Dienstag wies jedoch Bundesfinanzminister Christian Lindner Aussagen Lemkes zur├╝ck: "Die heutigen ├äu├čerungen der Umweltministerin sind ├╝berraschend, denn sie entsprechen nicht den aktuellen Verabredungen", sagte der FDP-Vorsitzende der Deutschen Presse-Agentur. "Verbrennungsmotoren mit CO2-freien Kraftstoffen sollen als Technologie auch nach 2035 in allen Fahrzeugen m├Âglich sein." Daran sei die Zustimmung zu Flottengrenzwerten gebunden. "Die von der FDP gef├╝hrten Ministerien haben deshalb einem Abstimmungsverhalten der Bundesregierung noch nicht zugestimmt", erkl├Ąrte Lindner.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Gr├╝ne) hatte zuvor im ZDF-"Morgenmagazin" gesagt: "Wenn das Paket beinhaltet, was wir wollen, keine Autos, die CO2 aussto├čen nach 2035, dann werden wir zustimmen." Wichtig sei ihr, dass die Bundesregierung in Luxemburg die Kommission in ihrem Ziel "unterst├╝tzen wird". Das sei die Linie, die die Bundesregierung zuletzt vertreten habe und "die auch im Koalitionsvertrag niedergelegt ist".

Auf die Frage, ob sich die deutsche Regierungskoalition beim Verbrenner-Aus auf eine gemeinsame Position festgelegt habe, nickten Wirtschaftsminister Robert Habeck (Gr├╝ne) und Lemke. "Also, es ist ein Tag, wo wir gut vorbereitet reingehen, als deutsche Bundesregierung abgestimmt, vorbereitet, reingehen, aber nat├╝rlich auch wissen, dass wir in Europa eine ma├čgebliche Rolle zu spielen haben, dass es am Ende ein erfolgreicher Tag wird", sagte Habeck vor dem Treffen in Luxemburg.