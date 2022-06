Streit über Verbrenner-Aus: Lindner widerspricht Lemke

Tag der Entscheidung Streit ├╝ber Verbrenner-Aus: Lindner widerspricht Lemke Von dpa , afp , rtr , lib Aktualisiert am 28.06.2022 - 11:22 Uhr Lesedauer: 2 Min. Finanzminister Christian Lindner (Archiv): "Abstimmungsverhalten der Bundesregierung noch nicht zugestimmt". (Quelle: Florian Gaertner/photothek/imago-images-bilder)

Am Dienstag liegt der EU-Vorschlag zum Aus f├╝r Verbrennermotoren auf dem Tisch. Wird Deutschland diesem zustimmen? Es herrscht Uneinigkeit.

Das Parlament der Europ├Ąischen Union hat bereits gr├╝nes Licht gegeben, nun sind die Mitgliedsstaaten am Zug: Am Dienstag stimmen die EU-Umweltminister ├╝ber ein Aus f├╝r Verbrenner-Autos ab 2035 ab. Wie wird sich Deutschland positionieren? Die Ampelkoalition ist sich offenbar auch am Tag der Entscheidung uneins.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Gr├╝ne) sagte am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin": "Wenn das Paket beinhaltet, was wir wollen, keine Autos, die CO2 aussto├čen nach 2035, dann werden wir zustimmen." Wichtig sei ihr, dass die Bundesregierung in Luxemburg die Kommission in ihrem Ziel "unterst├╝tzen wird". Das sei die Linie, die die Bundesregierung zuletzt vertreten habe und "die auch im Koalitionsvertrag niedergelegt ist".

Umweltministerin Steffi Lemke (Archiv): Die Beratungen werden "m├Âglicherweise bis in die Nacht" dauern.

Auf die Frage, ob sich die deutsche Regierungskoalition beim Verbrenner-Aus auf eine gemeinsame Position festgelegt habe, nickten Wirtschaftsminister Robert Habeck (Gr├╝ne) und Lemke. "Also, es ist ein Tag, wo wir gut vorbereitet reingehen, als deutsche Bundesregierung abgestimmt, vorbereitet, reingehen, aber nat├╝rlich auch wissen, dass wir in Europa eine ma├čgebliche Rolle zu spielen haben, dass es am Ende ein erfolgreicher Tag wird", sagte Habeck vor dem Treffen in Luxemburg.