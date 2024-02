Die russische Wahlkommission hat die Echtheit der Unterschriften für den kriegskritischen Präsidentschaftskandidaten Boris Nadeschdin angezweifelt. "Wir sehen Aberdutzende von Leuten, die nicht mehr auf der Welt sind, aber ihre Unterschrift gegeben haben – und da taucht die Frage nach der Ehrlichkeit und den ethischen Normen etwa der Unterschriftensammler auf", sagte der Vizechef der Zentralen Wahlkommission, Nikolai Bulajew, der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Er deutete an, dass Nadeschdin an Fälschungen beteiligt sein könne.

Der Beschuldigte wehrte sich gegen die Vorwürfe. "Tote Seelen" gebe es in seinen Unterschriftenlisten nicht, schrieb er auf seinem Telegram-Kanal in Anlehnung an den gleichnamigen Roman des russischen Schriftstellers Nikolai Gogol. Tatsächlich war Nadeschdin der einzige Bewerber, für den die Russen in der Öffentlichkeit Schlange standen, um für ihn und seine Kandidatur zu unterschreiben. Eigenen Angaben nach sammelte sein Team das Doppelte der geforderten 100.000 Unterschriften.