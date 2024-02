Besuch von zwei FSB-Offizieren?

Dem unabhängigen russischen Onlineportal "Gulagu.net" ist es offenbar gelungen, Kontakt zu einem Mithäftling Nawalnys aufzunehmen, der die Ereignisse am Tag vor der offiziellen Todesmeldung schildert. Diese wurde am 16. Februar veröffentlicht. Schon am Abend zuvor seien jedoch zwei FSB-Offiziere in die Strafkolonie Nr. 3 "Polarwolf" in Sibirien gekommen und hätten mutmaßlich Kameras und Abhörgeräte demontiert. Die "hätten aufzeichnen können, was am 15. Februar mit Alexei Nawalny passiert ist", so der Insasse. Laut "Gulagu.net" ist dieser Besuch sogar in einem Bericht einer Zweigstelle des Bundesstrafvollzugsdienstes des autonomen Kreises der Jamal-Nenzen erwähnt worden.