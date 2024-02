Am Freitagnachmittag wird der russische Oppositionelle Alexej Nawalny in Moskau beerdigt – und die Behörden haben bereits mit Vorbereitungen begonnen, die Teilnehmer der Beerdigung genau unter die Lupe zu nehmen. So sollen Überwachungskameras an Laternenpfosten installiert worden sein, heißt es im russischen Telegrammkanal RusNews. Außerdem würde die Polizei rund um den Friedhof Borissowskoje im Südosten der Hauptstadt patrouillieren. Es seien auch Metallabsperrungen aufgebaut worden.

Friedhofbesucher müssen Ausweis zeigen

Vor wenigen Tagen, so "Meduza", habe das russische Bildungsministerium ein Video veröffentlicht, in dem das Innenministerium vor der Beteiligung von Kindern an Versammlungen warnt. In dem Film, der bereits vor anderthalb Jahren entstand, wird als Beispiel auch eine Versammlung gezeigt, die damals von Nawalnys Team organisiert worden war. Es dürfte sich damit um eine klare Warnung handeln. Auch an anderer Stelle gibt es Warnungen aus dem Kreml an mögliche Teilnehmer der Trauerfeier. So sei Studenten der russischen Akademie für nationale Wirtschaft und Verwaltung sei mitgeteilt worden, von Versammlungen am 29. Februar und am 1. März fernzubleiben.