Aktualisiert am 29.02.2024 - 20:34 Uhr Lesedauer: 3 Min.

USA: Mehr als 25.000 Frauen und Kinder in Gaza getötet

Das US-Verteidigungsministerium gibt Zahlen zu toten Frauen und Kindern im Gazastreifen bekannt. Währenddessen spitzt sich die humanitäre Lage zu – und eine Feuerpause rückt weiter in die Ferne.

Seit Beginn der israelischen Militäroffensive im Gazastreifen im Oktober sind dort nach Angaben von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin mehr als 25.000 palästinensische Frauen und Kinder getötet worden. Austin nannte diese Zahl am Donnerstag während einer Anhörung im US-Kongress.

Humanitäre Krise spitzt sich zu

Unterdessen spitzt sich die humanitäre Notlage im Gazastreifen weiter zu. Helfer der Organisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) sehen das Gesundheitswesen in dem dicht besiedelten Küstengebiet völlig zusammenbrechen. Die Vereinten Nationen schließen inzwischen auch eine Versorgung der mehr als zwei Millionen Menschen aus der Luft nicht aus.

"Im Idealfall wollen wir Dinge über die Straße bewegen, wir wollen, dass mehr Straßen offen sind, wir wollen mehr offene Grenzübergänge. Aber wie gesagt: Für das Welternährungsprogramm WFP bleiben alle Optionen auf dem Tisch", sagte UN-Sprecher Stephane Dujarric in New York .

Weiter Verhandlungen über Feuerpause

Zuletzt hatte sich die humanitäre Situation im Gazastreifen auch deshalb zugespitzt, weil viele Lastwagen mit Hilfsgütern nicht zu ihrem Bestimmungsort durchgelassen werden. Bei der Verteilung von aus der Luft abgeworfenen Hilfsgütern kam es einem CNN-Bericht zufolge zu chaotischen Szenen. Bei Chaos und Schüssen rund um einen Hilfskonvoi im Gazastreifen sind am Morgen zudem Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Biden: Feuerpause "wahrscheinlich nicht bis Montag"

US-Präsident Joe Biden rechnet allerdings doch nicht mehr damit, dass eine Waffenruhe im Gazastreifen am Montag eintreten werde. Biden sagte zu Reportern in Washington , die Feuerpause werde "wahrscheinlich nicht bis Montag" kommen. Er hatte nach eigenen Angaben zuvor mit Staatenlenkern im Nahen Osten gesprochen.

Netanjahu: "Habe den enormen Druck, den Krieg zu beenden, zurückgewiesen"

Die israelische Regierung bemüht sich nach den Worten von Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu unermüdlich, die von der islamistischen Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln freizubekommen. Es sei allerdings zu früh, um zu wissen, ob eine Einigung über die Freilassung von Geiseln und eine Feuerpause im Gaza-Krieg zustande käme, sagte Netanjahu am Donnerstagabend in Tel Aviv .

Eine seiner zentralen Forderungen in dem Zusammenhang sei es, eine Liste mit den Namen aller Geiseln zu bekommen, die im Rahmen eines Deals freigelassen würden. Diese habe er bisher nicht erhalten, sagte Netanjahu. Ein Durchbruch in den Verhandlungen und ein Abkommen in den kommenden Tagen seien daher zunächst ungewiss.