Aktualisiert am 01.03.2024 - 13:32 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Der Andrang vor dem Trauergottesdienst für den Kremlkritiker Nawalny ist groß. Der Kreml schickte ein Großaufgebot an Sicherheitskräften. Die Lage vor Ort.

Vor zwei Wochen ist Kremlkritiker Alexej Nawalny in einem Straflager gestorben, heute wird er beerdigt. In einer Moskauer Kirche findet zuvor ein Trauergottesdienst statt. Dort haben sich dort am Freitag Tausende Unterstützer des Oppositionellen versammelt. Die Polizei, die mit einem großen Aufgebot vor Ort war, sperrte den Platz vor der Kirche mit Metallzäunen ab, wie AFP-Journalisten berichteten.