Dem russischen Exilmedium Meduza zufolge werden auch die meisten VPN-Clients geblockt. Das sind sichere Internetverbindungen, mit denen Bürger staatliche Internetzensur umgehen und so etwa in Russland gesperrte Webseiten aufrufen können. Das Portal rechnet auch damit, dass regierungsnahe Hacker versuchen werden, die Internetseiten unabhängiger Medien lahmzulegen. Sollte es selbst Opfer eines Hackerangriffs werden, will Meduza russischen Bürgern Nachrichten per SMS und E-Mail senden. Experten haben in den Monaten vor der Wahl eine zunehmende Zensur des Internets in Russland beobachtet.