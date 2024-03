Störungen bei Putin-Wahl Protestaktionen, Angriffe und Drohungen Von t-online , dpa , wan 16.03.2024 - 23:59 Uhr Lesedauer: 3 Min. Dieses vom Telegrammkanal des Gouverneurs der Region Belgorod, Gladkow, veröffentlichte Foto zeigt zerstörte und verbrannte Autos nach Beschuss. (Quelle: Vyacheslav Gladkov's/telegram) Kopiert News folgen

Bei der Wahl in Russland gibt es bereits vereinzelte Proteste. Und am Sonntag soll es eine landesweite Aktion geben.

Die Präsidentschaftswahl in Russland läuft offenbar nicht so ruhig ab wie sich das Wladimir Putin gewünscht hätte. Trotz Drohungen und Repressionen kam es am Samstag an mehreren Orten zu Protestaktionen. Auch die Ukraine mischte sich ein. Und das ist erst der Anfang. Am Sonntag soll es zu einer landesweiten Protestaktion kommen, um 12 Uhr Ortszeit.

Am Freitag und am Samstag war es nach Behördenangaben zu mehreren Protestaktionen und Störversuchen gekommen. In 20 Fällen hätten Personen Flüssigkeiten in Wahlurnen geschüttet, um die Stimmzettel unbrauchbar zu machen, teilte die Kommissionsvorsitzende Ella Pamfilowa am Samstag mit. Außerdem habe es in Wahllokalen acht Brandstiftungsversuche gegeben.

Störer als "Drecksäcke" und "Verräter" beschimpft

Die Behördenleiterin beschimpfte die Verantwortlichen als "Drecksäcke" und drohte ihnen mit Gefängnisstrafen von bis zu fünf Jahren. Hinter den Störversuchen stünden ukrainische Geheimdienste sowie Drahtzieher in westlichen Staaten, erklärte Pamfilowa, ohne ihre Behauptungen zu belegen. Der Vizechef des Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, sprach von "Verrätern", die Russlands "abartigen" Feinden Hilfe leisteten.

Auch die Ukraine versucht nach eigenen Angaben auf die Präsidentenwahl Einfluss zu nehmen. Offizielle behaupteten am Freitag, die russischen Online-Wahlsysteme gehackt zu haben. Ein Sprecher des Kiewer Militärgeheimdienstes (HUR) erklärte gegenüber dem Kyiv Independent, dass der Dienst versuche, die Online-Wahlsysteme zu stören, und fügte hinzu: "Dort gibt es ohnehin keine Wahlen oder Demokratie."

Landesweite Protestaktion am Sonntagmittag

Hinzu kommen die Angriffe von pro-ukrainischen Milizen. Die Angriffe der russischen Paramilitärs auf die Grenzgebiete Belgorod und Kursk in Russland während der Präsidentenwahl beschäftigen den Kreml offenbar sehr. Präsident Wladimir Putin werde über die Angriffe auf dem Laufenden gehalten, sagte dessen Sprecher Dmitri Peskow am Samstag. In der Nacht auf Samstag hätten die Freischärler erneut versucht, über die Grenze vorzudringen. "Alle Angriffe sind abgewehrt worden", sagte Peskow der Agentur Tass zufolge. Unabhängig waren seine Angaben nicht zu überprüfen. Fotos zeigten zerstörte Autos in Belgorod. Schulen und andere Institutionen wurden vorübergehend geschlossen.

Die Witwe des in einem russischen Straflager gestorbenen Oppositionsführers Alexej Nawalny, Julia Nawalnaja, wirbt dafür, dass am Sonntag um 12.00 Uhr mittags (10.00 Uhr MEZ) Gegner von Staatschef Wladimir Putin in Massen in die Wahllokale strömen. Die Teilnehmer der Protestaktion "Mittags gegen Putin" sollen für einen der Gegenkandidaten stimmen oder den Wahlzettel mit dem Schriftzug "Nawalny" ungültig machen.

Einschüchterungen per SMS

Doch das Kreml-Regime versucht, die Menschen einzuschüchtern. Kritisch eingestellte Menschen haben laut Medienberichten Warnungen auf ihre Handys geschickt bekommen. Unter anderem das unabhängige Portal Meduza veröffentlichte am Samstag Screenshots von Nachrichten, die demnach Leser aus Moskau geschickt bekamen. Darin heißt es: "Unabhängig davon, dass du Ideen extremistischer Organisationen unterstützt, freuen wir uns, dass du in Moskau wählen wirst." Dann folgt eine Aufforderung, "ruhig" an der Wahl teilzunehmen – "ohne Warteschlangen und Provokationen". Wer hinter den Nachrichten, die auf Telegram und Signal verschickt wurden, steckt und wie die Empfänger ausgewählt wurden, war zunächst nicht bekannt.