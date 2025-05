Besuch in Kiew: Merz droht Russland mit neuen Sanktionen

Aktualisiert am 10.05.2025 - 10:04 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bundeskanzler Friedrich Merz (Mitte, CDU), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (r.), und Keir Starmer, Premierminister von Großbritannien, kommen mit einem Sonderzug auf dem Hauptbahnhof in Kiew an. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

Friedrich Merz ist in Kiew. Begleitet wird er von Frankreichs Präsident Macron und dem britischen Premier Starmer. Zugleich spricht der Kanzler über neue Sanktionen gegen Russland.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist am Samstag zusammen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer in Kiew eingetroffen. Sie werden dort zusammen mit dem polnischen Regierungschef Donald Tusk den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen.

Zugleich untermauerten die Politiker in Kiew ihre Forderung an den russischen Staatschef Wladimir Putin nach einer 30-tägigen Waffenruhe.

"Massive Verschärfung der Sanktionen"

Mit dem Besuch schreibt Merz bereits Geschichte: Es ist der erste gemeinsame Besuch der Staats- und Regierungschefs dieser vier Länder in der Ukraine und die erste Reise von Friedrich Merz als neu gewähltem Bundeskanzler dorthin.

Merz hatte den Besuch am Mittwoch bei seinem ersten Telefonat mit US-Präsident Donald Trump vorbereitet. Der Kanzler habe den amerikanischen Präsidenten über die gemeinsame Erklärung informiert und der habe wohlwollend darauf reagiert, hieß es anschließend aus Merz' Umfeld.

Die vier Staats- und Regierungschefs erklärten in einem gemeinsamen Statement: "Wir, die Staats- und Regierungschefs Frankreichs, Deutschlands, Polens und des Vereinigten Königreichs, werden in Kiew in Solidarität mit der Ukraine angesichts der andauernden barbarischen und völkerrechtswidrigen Invasion Russlands zusammenstehen".