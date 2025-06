Putin sieht noch Chance für Lösung im Israel-Iran-Krieg

Zugleich behauptete Putin, die israelischen Luftangriffe auf den Iran würden dafür sorgen, dass der Rückhalt der Führung in Teheran in der iranischen Bevölkerung wachse. Es gebe eine "Konsolidierung der Gesellschaft, um die politische Führung des Landes", so der russische Präsident. Vereinzelt kommt es nach dpa-Informationen allerdings zu Protestaufrufen gegen die Regierung. Die Bewohner größerer Wohnblöcke gehen nach israelischen Bombardements oft auf die Dächer, um zu sehen, wo sich die Einschläge ereigneten. Dann erschallen immer wieder Rufe wie "Marg bar Chamenei" (Tod für Chamenei). Beim Eintreffen von Sicherheitskräften ziehen sich die Menschen schnell nach solchen "Dachprotesten" in ihre Wohnungen zurück.