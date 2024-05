Ein Tag nach dem Attentat auf den slowakischen Regierungschef Robert Fico zeigt sein belgischer Amtskollege einen Journalisten an: Im Radio hatte er zum Mord an Alexander De Croo aufgerufen.

Belgiens Regierungschef Alexander De Croo hat einen Journalisten angezeigt, der im Radio dazu aufgerufen hatte, ihn "abzuknallen". De Croo gab die Anzeige gegen den Moderator des flämischen Lokalsenders Radio Waregem am Donnerstag in Brüssel bekannt. Der Journalist hatte bei der Livesendung über den Anschlag auf den slowakischen Regierungschef Robert Fico berichtet. Mehr dazu lesen Sie hier .

Dann sagte er nach Angaben flämischer Medien: "An alle, die Alexander De Croo erschießen wollen, sich aber wegen der Sicherheitsvorkehrungen nicht trauen: Ihr seht, es ist möglich, einen Ministerpräsidenten abzuknallen. Ich würde also sagen, nur zu." Der Aufruf verbreitete sich rasch in Online-Netzwerken.