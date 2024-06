Angriff auf Schule: Unterschiedliche Darstellungen

Der Leiter des staatlichen Medienbüros der Hamas, Ismail Al-Thawabta, weist die Darstellung zurück, in der UN-Schule in Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens habe sich ein Hamas-Kommandoposten befunden. "Die Besatzungsmacht belügt die Öffentlichkeit mit erfundenen Geschichten, um das brutale Verbrechen zu rechtfertigen, das sie an Dutzenden von Vertriebenen begangen hat", sagt Thawabta der Nachrichtenagentur Reuters.

3.25 Uhr: In einer Schule für Vertriebene in Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens sind mindestens 27 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden, wie das Medienbüro der Hamas im Gazastreifen mitteilt. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde bestätigt dies zunächst nicht, Reuters kann die Angaben zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Die israelische Armee bestätigte einen Angriff. Man habe in einem Komplex der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas in einer Schule des UN-Palästinenserhilfswerk (UNRWA) "mehrere Terroristen" getötet. Kampfflugzeuge der Armee hätten einen präzisen Angriff auf eine Hamas-Basis in einer UNRWA-Schule in der Region Nuseirat ausgeführt, erklärte die israelische Armee am Donnerstag, "mehrere Terroristen" seien getötet worden.