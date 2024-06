Israel rüstet seine Streitkräfte weiter auf. Bisher gibt es keine Reaktion auf den Waffenstillstandsvorschlag des US-Präsidenten. Mehr Informationen im Newsblog.

Hamas: Israel lügt bei Angriff auf Schule

4.41 Uhr: Bei dem Angriff auf eine Schule im Gazastreifen hat es sich nach israelischen Angaben um einen Schlag gegen einen Stützpunkt der Hamas gehandelt. Dabei seien Kämpfer getötet worden, die an dem Angriff vom 7. Oktober beteiligt gewesen seien, teilt Israel mit.

Der Leiter des staatlichen Medienbüros der Hamas, Ismail Al-Thawabta, weist die Darstellung zurück, in der UN-Schule in Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens habe sich ein Hamas-Kommandoposten befunden. "Die Besatzungsmacht belügt die Öffentlichkeit mit erfundenen Geschichten, um das brutale Verbrechen zu rechtfertigen, das sie an Dutzenden von Vertriebenen begangen hat", sagt Thawabta der Nachrichtenagentur Reuters.

Das israelische Militär erklärt, es habe vor dem Luftangriff Maßnahmen ergriffen, um das Risiko von Schäden für Zivilisten zu verringern. Medien im Gazastreifen berichten, dass bei dem Angriff mindestens 27 Menschen getötet wurden, die in der Schule Schutz gesucht hatten.

Hamas meldet mindestens 27 Tote in einer Schule

3.25 Uhr: In einer Schule für Vertriebene in Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens sind mindestens 27 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden, wie das Medienbüro der Hamas im Gazastreifen mitteilt. Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde bestätigt dies zunächst nicht, Reuters kann die Angaben zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Die israelische Armee bestätigte einen Angriff. Man habe in einem Komplex der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas in einer Schule des UN-Palästinenserhilfswerk (UNRWA) "mehrere Terroristen" getötet. Kampfflugzeuge der Armee hätten einen präzisen Angriff auf eine Hamas-Basis in einer UNRWA-Schule in der Region Nuseirat ausgeführt, erklärte die israelische Armee am Donnerstag, "mehrere Terroristen" seien getötet worden.

90 Prozent der Kinder im Gazastreifen vom Hungertod bedroht

2.35 Uhr: Nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef sind neun von zehn Kindern im Gazastreifen aufgrund der Nahrungsmittelknappheit von lebensbedrohlicher Unterernährung betroffen. "Im Gazastreifen haben die monatelangen Feindseligkeiten und die Einschränkungen der humanitären Hilfe das Ernährungs- und Gesundheitssystem zusammenbrechen lassen, mit katastrophalen Folgen für die Kinder und ihre Familien", so Unicef.

Israel vereinbart mit USA Kauf von 25 Kampfflugzeugen

0 Uhr: Israel hat mit den USA den Kauf von 25 weiteren Kampfflugzeugen des Typs F-35 (Adir) vereinbart. Es handele sich um das dritte Geschwader von Kampfjets dieses Typs, das in die israelischen Streitkräfte integriert werden soll, teilte das Verteidigungsministerium mit. Damit werde die israelische Luftwaffe über 75 dieser Tarnkappenjets des US-Herstellers Lockheed Martin verfügen. Die Lieferung an Israel solle im Jahr 2028 beginnen, mit einer Lieferrate von drei bis fünf Kampfjets im Jahr. Die Kosten beliefen sich auf etwa drei Milliarden Dollar (rund 2,8 Milliarden Euro).

Der israelische Verteidigungsminister Joav Galant sagte, die Lieferung des dritten Geschwaders zeige "die Stärke des strategischen Bündnisses zwischen Israel und den USA". Die Fähigkeiten der Kampfjets hätten "entscheidenden Einfluss" auf nahegelegene und weiter entfernte Konfliktzonen. Galant sprach von einer "starken Botschaft an unsere Feinde in der gesamten Region".

Mittwoch, 5. Juni 2024

US-Hafen vor Gaza womöglich bis Ende der Woche repariert

23.44 Uhr: Die vom US-Militär errichtete provisorische Anlegestelle an der Küste des Gazastreifens kann nach Einschätzung des Pentagon bald wieder den Betrieb aufnehmen. "Wir hoffen, dass wir den Pier in Gaza Ende der Woche wieder verankern können", sagte die Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums, Sabrina Singh, am Mittwoch. Sobald das geschehen sei, könnten Hilfslieferungen "ziemlich sofort" wieder in den Gazastreifen gebracht werden.

Der an der Küste verankerte Pier war Ende Mai nur wenige Tage nach Fertigstellung des provisorischen Hafens bei rauem Seegang schwer beschädigt worden. Wegen starker Wellen lösten sich vier an der Mission beteiligte US-Militärschiffe aus ihrer Verankerung. Probleme hatte es zuvor auch bei der Verteilung der Hilfsgüter gegeben. Aus dem Pentagon hieß es damals, dass einige Lastwagen "abgefangen" worden seien.