Der Druck auf Israels Premierminister Netanjahu wächst in seiner Regierung. Angriffe auf Rafah gehen weiter. Mehr Informationen im Newsblog.

Israelische Armee meldet Tod von vier weiteren Geiseln

19.49 Uhr: Vier von der islamistischen Terrororganisation Hamas entführte Geiseln sind nach israelischen Informationen in der Gefangenschaft getötet worden. Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari teilt mit, die vier Männer seien vor mehreren Monaten in Chan Junis im Süden des Gazastreifens ums Leben gekommen. Die genauen Umstände waren zunächst unklar.

Die Hamas hatte im Dezember ein Video veröffentlicht, in denen drei der älteren Männer zu sehen waren. Im März hatte die Hamas dann mitgeteilt, sie seien bei israelischen Angriffen getötet worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Es wird befürchtet, dass ein Großteil der insgesamt 124 Geiseln, die noch im Gazastreifen festgehalten werden, nicht mehr am Leben ist.

Israel und USA sprechen über Gaza-Nachkriegsregierung

12.45 Uhr: Der israelische Verteidigungsminister Joaw Gallant bringt in einem Telefonat mit US-Außenminister Antony Blinken eine Alternative zur politischen Herrschaft der Hamas im Gazastreifen ins Gespräch. Gallants Ministerium teilt mit, es sei darüber diskutiert worden, Potenziale für die Schaffung einer lokalen Regierungsalternative zu identifizieren und diese zu ermöglichen. Gallant bekräftigte zugleich, jede Vereinbarung zur Beendigung des Gaza-Kriegs müsse das israelische Ziel berücksichtigen, die militärische und politische Herrschaft der Hamas im Gazastreifen zu zerschlagen.

Irans Religionsführer lobt erneut Kampf gegen Israel

9.31 Uhr: Irans Religionsführers Ajatollah Ali Chamenei hat den Krieg islamistischer Gruppen gegen Israel erneut gelobt. "Eine Armee, die für sich beansprucht, eine der stärksten der Welt zu sein, hat in ihrem eigenen Land versagt", sagt das Staatsoberhaupt vor Tausenden Anhängern. Der Gaza-Krieg habe das "zionistische Regime auf einen Weg gebracht, der nur in Verfall und Zerstörung enden wird", sagt der Religionsführer weiter. Chamenei hielt die Rede anlässlich des 35. Todestags von Revolutionsführer Ajatollah Ruhollah Chomeini in dessen Mausoleum im Süden der Hauptstadt Teheran.

Luftalarm in Eilat: Israelisches Militär schießt Rakete ab

9.22 Uhr: Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben eine Rakete abgeschossen, die aus dem Bereich des Roten Meers abgefeuert worden war. Das Abfangsystem Arrow habe das Geschoss unschädlich gemacht, teilt die Armee mit. Zuvor hatte es Luftalarm in der israelischen Hafenstadt Eilat gegeben. Berichte über Opfer oder Schäden liegen zunächst nicht vor. Das Militär lässt offen, wer die Rakete abgefeuert haben könnte. Huthi-Rebellen aus dem Jemen haben in der Vergangenheit wiederholt mit Langstreckengeschossen auf das als Urlaubsort bekannte Eilat gezielt. Die Huthis wollen sich nach eigener Darstellung mit der Hamas im Gazastreifen solidarisch zeigen.

IDF findet Überreste von weiterer Hamas-Geisel

8.28 Uhr: Die Hamas-Geisel Dolew Jehud ist für tot erklärt worden, nachdem seine menschlichen Überreste von israelischen Soldaten gefunden und identifiziert wurden. Das berichtet "Times of Israel". Der 35-Jährige ist am 7. Oktober von der Terrororganisation in den Gazastreifen verschleppt worden. Er war ein freiwilliger Sanitäter bei den israelischen Rettungsdiensten Magen David Adom und United Hatzala. Am Morgen des 7. Oktober verließ er sein Haus, um anderen inmitten des Hamas-Angriffs zu helfen, und wurde dabei wohl getötet.

Urlaubsparadies Malediven will Israelis die Einreise verbieten

7.49 Uhr: Die Regierung des Urlaubsparadieses Malediven will als Reaktion auf den Krieg in Gaza israelischen Staatsbürgern die Einreise verbieten. Entsprechende Gesetze sollen angepasst werden, teilt das Büro von Präsident Mohamed Muizzu in der Hauptstadt Malé mit. Er sei damit einer entsprechenden Empfehlung des Kabinetts gefolgt. Das Verbot solle so schnell wie möglich in Kraft treten, sagt Innenminister Ali Ihusaan Reportern.

Zusätzlich habe der Präsident des muslimischen Landes einen Sondergesandten ernannt, der die Bedürfnisse der Palästinenser feststellen solle. Er wolle außerdem mit dem Hilfswerk der Vereinten Nationen für palästinensischen Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) Geld für die Menschen in den Palästinensergebieten sammeln.

Das israelische Außenministerium empfiehlt seinen Staatsbürgern, nicht mehr auf die für ihre Luxushotels, die weißen Strände, türkisblaues Wasser und Korallen bekannte Inselgruppe zu reisen. Falls sie bereits dort seien, sollten sie demnach erwägen, das Land zu verlassen.

Blinken lobt Israels Bereitschaft für ein Gaza-Abkommen