Netanjahu: Kein dauerhafter Waffenstillstand ohne Zerstörung der Hamas

Indonesien: Würden Friedenstruppen für Waffenstillstand entsenden

11.25 Uhr: Der designierte indonesische Präsident Prabowo Subianto erklärt, sein Land sei bereit, bei Bedarf Friedenstruppen zur Durchsetzung eines Waffenstillstands im Gazastreifen zu entsenden. Prabowo sagt zudem auf dem "Shangri-La-Dialog", der wichtigsten Sicherheitskonferenz Asiens, der Vorschlag von US-Präsident Joe Biden für einen Waffenstillstand in Gaza sei ein Schritt in die richtige Richtung.

Israels Botschafter sieht Verantwortung für tote Zivilisten bei Hamas

Prosor weist die Kritik an der Zahl der Opfer in der palästinensischen Zivilbevölkerung zurück. Israel greife im Gegensatz zur Hamas keine Zivilisten an, sagt er. Zwar gebe es Opfer in der palästinensischen Zivilbevölkerung, "aber dafür tragen nicht wir, sondern die Hamas die Verantwortung, weil sie Zivilisten als Schutzschilde für ihre Terroraktivitäten benutzen."