Nordkorea hat erneut rund hunderte Ballons mit Müll über die Grenze in den Süden geschickt. Es seien rund 600 Ballons gesichtet worden, teilte Südkoreas Generalstab am Sonntag mit. Die Ballons hätten alles von Zigarettenstummeln bis hin zu Plastik enthalten, pro Stunde seien etwa 20 bis 50 der müllbefüllten Ballons in der Luft gewesen. Sicherheitskräfte würden sie nach der Landung aufsammeln.