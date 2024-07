Huthi-Boot soll US-Handelsschiff angegriffen haben

Centcom meldete: "Die von iranischen Rebellen unterstützten Huthis haben die M/V Transword Navigator, einen unter liberianischer Flagge fahrenden Massengutfrachter, der sich in griechischem Besitz befindet und von ihnen betrieben wird, vermutlich mit einem unbemannten Flugsystem (UAS) angegriffen." Die Besatzung habe leichte Verletzungen und mäßige Schäden am Schiff gemeldet. Es könne allerdings weiterfahren.

Huthis sind solidarisch mit der Terrororganisation Hamas

Die Huthi-Miliz im Jemen eroberte 2014 weite Teile des Landes und kämpfte gegen die von Saudi-Arabien unterstützten Regierungstruppen. Der Iran half den Huthis im Kampf gegen seinen Erzrivalen Saudi-Arabien. Die Huthis – oder Ansar Allah, so der offizielle Name der Gruppe – feuern jetzt Raketen auf Israel sowie auf Handelsschiffe und Öltanker im Roten Meer ab, die sie in Verbindung mit Israel bringen. Die USA und Großbritannien haben Huthi-Ziele im Jemen angegriffen.