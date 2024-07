Nach Wahl: Krawalle in Frankreich

Wahlkampf Wirbel um Interview mit Biden – Moderatorin verlässt Sender Von t-online , aj Aktualisiert am 08.07.2024 - 06:04 Uhr

US-Präsident Biden macht im "Swing State" Pennsylvania betont persönlichen Wahlkampf. Für Schlagzeilen sorgt jedoch ein Radioninterview.

US-Präsident Joe Biden hat eine Reihe von Wahlkampfauftritten im Bundesstaat Pennsylvania absolviert. Während er mit Anhängern sprach, für Selfies posierte und Limonade trank, sorgte allerdings eine andere Nachricht für Wirbel: Die bekannte US-Radiomoderatorin Andrea Lawful-Sanders musste ihren Job bei einem Sender in aus Philadelphia aufgeben, nachdem sie ein Interview mit Biden geführt hatte. Der Vorwurf: Sie habe von seiner Kampagne vorab ausgewählte Fragen an Biden gestellt. Davon berichteten mehrere US-Medien.

"Das Interview enthielt vorher festgelegte Fragen, die vom Weißen Haus bereitgestellt wurden, was gegen unsere Praxis verstößt, ein unabhängiges Medienunternehmen zu bleiben", bestätigte Sara Lomax, Präsidentin und CEO des Senders WURD Radio gegenüber CNN. Der Radiosender sei kein Sprachrohr für die Biden- oder eine andere Regierung.

Das Interview fand demnach vergangene Woche statt. Lawful-Sanders, eine bekannte schwarze Moderatorin, stellte in ihrer Sendung vier Fragen an Biden. Sie fragte nach den Auswirkungen der Wahl, seinen Errungenschaften, seiner Debattenleistung und was er zögernden Wählern sagen würde. "Die Fragen wurden mir zur Genehmigung geschickt. Ich habe sie genehmigt", bestätigte auch Lawful-Sanders danach gegenüber CNN.

Vorfall heizt Debatte um Biden weiter an

Ein Sprecher der Biden-Kampagne wollte die Berichte laut CNN weder bestätigen noch dementieren. "Wir machen Interviews nicht von der Annahme dieser Fragen abhängig", wird der Sprecher zitiert. Das Biden-Team kündigte demnach an, künftig keine vorgeschlagenen Fragen mehr an Interviewer zu senden.

Der Vorfall heizt jedoch die bereits bestehenden Debatten um Bidens geistige Schärfe weiter an. Nach seiner schwachen Leistung in der ersten Präsidentschaftsdebatte mit Donald Trump haben viele führende Demokraten ihre Sorgen über seine Kandidatur geäußert.

Biden schien auch mit seinem Besuch in Philadelphia am Sonntag dem Narrativ der vergangenen Woche entgegenwirken zu wollen, er sei dem Wahlkampf körperlich nicht mehr gewachsen. Zunächst sprach er in einer historisch vorwiegend von Schwarzen besuchten Kirche. Danach legte er einen überraschenden Zwischenstopp bei Wahlkampfhelfern ein, bevor er schließlich im weiter westlich gelegenen Harrisburg lange mit Anhängern sprach. Auf dem Rückweg zum Flughafen besuchte er noch ein Café.

Während Biden durch Pennsylvania tingelte, kamen demokratische Abgeordnete aus dem Repräsentantenhaus bei einer außerordentlichen Schalte zusammen. Der Minderheitsführer der Parlamentskammer, Hakeem Jeffries, hatte das Treffen anberaumt. US-Medien berichteten danach unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen, mehrere hochrangige Parteivertreter seien überzeugt, Biden müsse aus dem Rennen um das Weiße Haus aussteigen.

Interne Spannungen bei den Demokraten

Sollten diese Vertreter ihre Überzeugung öffentlich machen, würden sie sich fünf Abgeordneten anschließen, die diesen Schritt bereits gegangen sind. Zwei weitere Abgeordnete haben ihre Einschätzung publik gemacht, dass Biden bei der Präsidentenwahl im November nicht gegen seinen republikanischen Herausforderer Donald Trump gewinnen kann. Andere demokratische Kongressmitglieder äußerten sich bislang nicht ganz so drastisch, drückten aber Besorgnis aus.

Bei den Demokraten geht die Befürchtung um, dass Bidens Lage sich auf das eigene Mandat auswirken könnte – bei der US-Wahl im November stehen neben dem Präsidentenamt auch alle Sitze im Repräsentantenhaus zur Abstimmung sowie ein Drittel aller Sitze im Senat. Im Zuge der heute beginnenden Sitzungswoche im US-Parlament wird vor allem deshalb mit weiteren Abweichlern gerechnet. Ein Treffen demokratischer Senatorinnen und Senatoren, das laut US-Medien für heute angepeilt war, findet einem Bericht von "Axios" zufolge allerdings doch nicht statt.

"Das kann keine Woche sein, in der alles wie gewohnt läuft", sagte Senator Chris Murphy im Sender CNN. Biden müsse der amerikanischen Öffentlichkeit beweisen, dass er immer noch derjenige sei, "den so viele von uns kennen und lieben". Murphy betonte, er glaube, dass Biden es schaffen könne, sagte aber auch: "Die Uhr tickt."