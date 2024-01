Im argentinischen Wahlkampf machte Javier Milei gern mit einer Kettensäge Werbung für sich. Nun sitzt er im Präsidentenpalast und wird mit der Realität konfrontiert. Warum auch Deutschland genau hinsehen sollte.

In Davos stand Javier Milei auf seiner bisher größten Bühne – und Argentiniens neuer Präsident nutzte sie. "Die westliche Welt ist in Gefahr", rief er mahnend auf dem Weltwirtschaftsforum in der Schweiz.

Der selbsterklärte "Anarchokapitalist" warnte vor politischen Ideen, "die unweigerlich zum Sozialismus und damit zur Armut führen". Außerdem kritisierte Milei den angeblich "radikalen Feminismus" und "soziale Gerechtigkeit". Seine Rede gipfelte in zwei Ausrufen: "Der Staat ist nicht die Lösung. Der Staat ist das Problem." Und: "Es lebe die Freiheit, verdammt noch mal!"

Diese Worte lassen aufhorchen – vor allem in Deutschland und dem Rest des Westens, wo angesichts globaler Krisen die Zusammenarbeit mit vielen Staaten Lateinamerikas auf der Kippe steht. Denn mit Milei sitzt zwar ein pro-westlicher Politiker in der Casa Rosada, dem argentinischen Präsidentenpalast. Doch Milei schickt sich an, eine autoritäre Regierung zu errichten. Eine Zusammenarbeit mit einem solchen Politiker erfordert im Westen Fingerspitzengefühl. Das hatte bereits Jair Bolsonaros Präsidentschaft in Brasilien gezeigt, der mit ähnlichen Mitteln regierte.

Viele Argentinierinnen und Argentinier sehen mittlerweile nicht das größte Problem in ihrem Staat, sondern in ihrem neuen Staatsoberhaupt. Am Mittwoch riefen die größten Gewerkschaften des Landes zum Generalstreik auf. Es sind nicht die ersten Proteste gegen den Präsidenten.

Zuletzt waren die Gewerkschaften 2019 gegen den damaligen Präsidenten Mauricio Macri auf die Straße gegangen. Ende desselben Jahres wurde dieser abgewählt. Könnte Milei dasselbe Schicksal blühen?

Dass sich nun die mächtigen Gewerkschaften einschalten, zeigt, dass Mileis Regierung ins Schwimmen kommt, seine Kettensäge ins Stottern gerät. Der neue Präsident hatte bereits im Wahlkampf mehrfach eine Kettensäge dabei, mit der er den argentinischen Staat und die politische "Kaste", wie er etablierte Politiker nennt, symbolisch zurechtstutzen wollte.

Milei startet mit Volldampf im Präsidentenamt

Die Auftritte verfingen: In der zweiten Wahlrunde im November fuhr er mit gut 56 Prozent der Stimmen einen deutlichen Erfolg ein (t-online berichtete). Und einmal im Präsidentenamt angekommen, zeigte er, dass die Kettensäge nicht nur ein Symbol war.

In den bisher nur 50 Tagen im Amt machte der Präsident schnell Nägel mit Köpfen: Milei stampfte die Hälfte der zuvor 18 Ministerien ein und will Dutzende Staatsunternehmen privatisieren. Per Dekret beschloss er mehr als 300 Gesetzesänderungen auf einen Schlag. Und dann brachte er noch das sogenannte "Omnibus-Gesetz" ein. Der Name lässt erahnen, dass es sich um ein riesiges Gesetzespaket handelt.

Damit will der Populist auf einen Schlag Hunderte weitere Gesetze streichen oder modifizieren. Außerdem soll der Kongress einen "öffentlichen Notstand" ausrufen, der das Parlament für mindestens ein Jahr – eine Verlängerung ist möglich – entmachten würde. Der Präsident könnte während des Notstands allein regieren.

In das "Omnibus-Gesetz" fällt auch das Versammlungsrecht, das der Präsident stark beschneiden will. Die Polizei soll Proteste leichter unterbinden können. "Versammlungen" von drei oder mehr Personen gelten demnach als Demonstration. Es ist eine Schocktherapie für Argentinien. Unter Milei könnte das Land wie bereits vor gut 50 Jahren wieder zu einer Diktatur werden.

1,5 Millionen Menschen protestieren gegen Milei

Schon vor seinem Amtsantritt war Milei eine Persönlichkeit, die polarisierte: Große Teile der Bevölkerung sahen in ihm den Mann, der die jahrzehntelange Misswirtschaft sozialistisch geprägter Regierungen beenden sollte. Seine Gegner hingegen warnten vor seinen radikalen Reformplänen und gesellschaftspolitischen Positionen.