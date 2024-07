Smotrich selbst nannte die Entwicklung demnach "dramatisch". Eigentlich habe man die Zivilverwaltung vom Verteidigungsministerium trennen wollen; nun sitzen die Zuständigen zwar weiter dort, unterstehen jedoch der Zuständigkeit Smotrichs. "So ist es im internationalen und rechtlichen Kontext leichter, so werden sie nicht sagen, wir machen hier die Annexion", erklärte Smotrich. Doch offenbar ist es genau das, was der Finanzminister will: die vollständige Annexion des Westjordanlands. So hat Israel erst Anfang Juli Pläne für fast 5.300 neue Wohnungen in Siedlungen im Westjordanland genehmigt.