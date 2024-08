US-Außenminister reist wieder aus Nahost ab. Im Gazastreifen werden wohl fünf Geiselleichen geborgen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Kreise: Verhandlungsteams in Kairo eingetroffen

22.15 Uhr: Delegationen aus den USA und Israel sind informierten Kreisen am Flughafen Kairo zufolge für weitere Gespräche zur Beendigung des Gaza-Kriegs in Ägypten eingetroffen. Der Besuch sei für mehrere Stunden geplant, hieß es. Das israelische Nachrichtenportal "Ynet" berichtete, dass der Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea, und der Chef des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet, Ronen Bar, für weitere Verhandlungen in Kairo angekommen seien.

Palästinenser: Tote nach militärischem Einsatz im Westjordanland

13.23 Uhr: Bei einem israelischen Armeeeinsatz im Westjordanland sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums drei Menschen getötet worden. Die Männer kamen Sanitätern zufolge bei Drohnenangriffen unter anderem auf ein Haus in der Stadt Tulkaram im Norden des Westjordanlands ums Leben. Lokalen Berichten zufolge soll es sich bei mindestens einem der Toten um ein Mitglied des militärischen Flügels der islamistischen Hamas handeln.

Israels Armee teilt auf Anfrage mit, Bewaffnete seien das Ziel des Anti-Terror-Einsatzes gewesen. Für den Angriff auf das Haus sei ein Fluggerät genutzt worden. Bei ihren Razzien im Westjordanland setzt die israelische Armee häufig Drohnen ein.

Israelische Luftangriffe auf Hisbollah-Ziele im Libanon: Todesopfer

8.48 Uhr: Bei israelischen Luftangriffen im Landesinneren des Libanon ist nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens ein Mensch getötet worden. Mindestens zwanzig weitere wurden demnach bei den Angriffen kurz nach Mitternacht verletzt.

Libanesischen Sicherheitskreisen zufolge trafen die Luftschläge die Bekaa-Ebene nahe der Stadt Baalbek im Nordosten des Landes. Die Gegend gilt als Hisbollah-Hochburg. Die Hisbollah gibt an, dass es sich bei dem Toten um eines ihrer Mitglieder handele.

Ziel der Angriffe seien Waffenlager der schiitischen Hisbollah-Miliz gewesen, teilt die israelische Armee am Morgen mit. Nach den Angriffen habe es Sekundärexplosionen gegeben, was auf große Mengen von Waffen vor Ort hinweise. Zudem hätten die Angriffe im Nordosten des Libanon einem Gelände gegolten, das von der Luftabwehr der Hisbollah-Miliz genutzt werde, heißt es in der Mitteilung weiter.

Israelischer Angriff auf Wohnhaus fordert Tote

5.10 Uhr: Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Wohnhaus in der Stadt Beit Lahija im Norden des Gazastreifens sind am frühen Donnerstagmorgen mindestens elf Menschen getötet worden. Das berichtet die amtliche palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Weitere Einzelheiten, auch ob es Verletzte gibt, sind zunächst nicht bekannt.

Mittwoch, 21. August

Trotz Kritik: Israel erklärt Rafah-Einsatz zum Erfolg

19.27 Uhr: Israel will die Hamas im Bereich von Rafah im Süden des Gazastreifens bezwungen haben. Der israelische Verteidigungsminister Joav Galant sagte bei einem Besuch im Grenzbereich zwischen dem Gazastreifen und Ägypten: "Die Rafah-Brigade ist besiegt worden und mehr als 150 Tunnel in dieser Region wurden zerstört." Er habe die Truppen angewiesen, sich in der kommenden Zeit auf die Zerstörung der verbliebenen Tunnel an der Grenze zwischen dem Küstenstreifen und Ägypten zu konzentrieren.

Israel war im Mai trotz massiver internationaler Kritik nach Rafah vorgedrungen, um die dort verbliebenen Kräfte der islamistischen Terrororganisation zu zerstören. Rund eine Million Flüchtlinge, die sich dort nach Schätzungen gedrängt hatten, verließen die Stadt wieder. Die israelischen Truppen eroberten auch den Rafah-Grenzübergang nach Ägypten sowie den sogenannten Philadelphi-Korridor.

Dieser etwa 14 Kilometer lange Bereich gilt als einer der größten Streitpunkte bei den Verhandlungen um eine Gaza-Waffenruhe. Die Hamas fordert einen kompletten Abzug Israels aus dem Gazastreifen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu besteht dagegen darauf, Israel müsse den Korridor auch nach einer Waffenruhe weiter kontrollieren, um etwa Waffenschmuggel zu verhindern.

Palästinenser: Führender Kommandeur im Libanon getötet