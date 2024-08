Rechtsextremer israelischer Minister provoziert mit neuen Äußerungen zu Tempelberg

18.11 Uhr: Der ultranationalistische israelische Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir hat mit neuen Provokationen zum Tempelberg Empörung ausgelöst. Wenn er könnte, würde er an dem für Juden wie Muslime wichtigen Ort in Jerusalem eine Synagoge errichten, sagt Ben Gvir im israelischen Armee-Radio. Zudem fordert er bei dortigen Gebeten gleiche Rechte für Juden wie für Muslime.

"Wenn ich tun könnte, was ich wollte, würde ich eine israelische Flagge an dem Ort anbringen", sagt Ben Gvir in dem Interview. Auf Nachfrage des Journalisten, ob er eine Synagoge an diesem Ort bauen würde, wenn es nach ihm ginge, antwortet Ben Gvir schließlich mit "Ja".

UN-Hilfsmaßnahmen im Gazastreifen nach Evakuierungsbefehl gestoppt

17.46 Uhr: Die Hilfsmaßnahmen der Vereinten Nationen (UN) für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen wurden am Montag eingestellt. Hintergrund ist ein neuer Evakuierungsbefehl der israelischen Armee für Deil al-Balah im Zentrum des Palästinenser-Gebietes, der am späten Sonntagabend erging. "Unter den gegebenen Bedingungen sind wir heute nicht in der Lage, zu liefern", sagt ein UN-Vertreter, der anonym bleiben will. "Wir verlassen den Gazastreifen nicht, weil die Menschen uns dort brauchen", sagt er. "Wir versuchen, die Bedürfnisse der Bevölkerung mit dem Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz des UN-Personals in Einklang zu bringen."