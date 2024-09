Britische Regierung: Teilweise Aussetzung der Waffenexporte nach Israel

20.06 Uhr: Die britische Regierung kündigt eine teilweise Aussetzung der Waffenexporte nach Israel angekündigt. 30 von insgesamt 350 Exportgenehmigungen würden ausgesetzt, sagt Außenminister David Lammy am Montag im britischen Parlament. Das Verbot betreffe Waffen, "die im derzeitigen Konflikt im Gazastreifen" gegen die radikalislamische Hamas eingesetzt werden könnten.

Netanjahu bittet nach Tod von Hamas-Geiseln um "Vergebung"

20.02 Uhr: Nach dem Fund von sechs getöteten Geiseln der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen bittet der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu um "Vergebung". "Ich bitte Sie um Vergebung, sie nicht lebend zurückgebracht zu haben", sagt Netanjahu am Montag bei einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz. "Wir waren nah dran, aber es ist uns nicht gelungen."

Bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe mit der Hamas will Netanjahu offenbar nicht nachgeben. Israel müsse über das Gebiet an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten die Kontrolle behalten, sagt er. Dadurch werde sichergestellt, dass die verbliebenen Geiseln "nicht aus dem Gazastreifen herausgeschmuggelt werden".

Biden kritisiert Netanjahu

17.32 Uhr: US-Präsident Joe Biden hofft weiterhin auf einen Geisel-Deal und vermisst dabei einen größeren Einsatz des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu. Biden sagt vor Reportern in Washington, man sei einer finalen Vereinbarung zur Freilassung der restlichen Geiseln aus der Hand der Hamas "sehr nah". Auf die Frage, was ihn nach den vielen erfolglosen Anläufen für einen Deal zu dieser Einschätzung bringe, sagt er, die Hoffnung sterbe zuletzt. Zugleich kritisiert er die Rolle Netanjahus in den Verhandlungen. Auf die Frage, ob dieser genug tue, um einen Geisel-Deal zu erreichen, entgegnet Biden: "Nein."