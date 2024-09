Regierungsmitglieder liefern sich in Israel Wortgefechte. Im Westjordanland kommt es zu Gewalt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Israels Außenminister: Hamas wird Preis zahlen für Mord an Geiseln

10.11 Uhr: Nach dem Fund der Leichen von sechs Geiseln im Gazastreifen hat der israelische Außenminister Israel Katz eine harte Reaktion gegen die Hamas angekündigt. "Die Terrororganisation Hamas hat sechs Geiseln brutal hingerichtet, um Angst zu säen und zu versuchen, die israelische Gesellschaft zu spalten", schreibt Katz auf X. "Israel wird mit voller Wucht auf dieses schändliche Verbrechen reagieren. Die Hamas ist verantwortlich und wird den vollen Preis zahlen."

Die israelische Armee hatte am Sonntagmorgen bekannt gegeben, dass kurz zuvor sechs Geisel-Leichen in einem unterirdischen Tunnel im Süden des Gazastreifens entdeckt worden waren. Das israelische Gesundheitsministerium teilte nach Medienberichten mit, die Geiseln seien etwa 48 bis 72 Stunden vor der Autopsie der Leichen aus nächster Nähe erschossen worden. Ein Sprecher der Hamas sagte dagegen, die Geiseln seien durch israelisches Bombardement ums Leben gekommen.

Israels Finanzminister fordert Verbot von geplantem Generalstreik

21.52 Uhr: Israels rechtsextremer Finanzminister Bezalel Joel Smotrich fordert Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara auf, gerichtlich mit einer Eilverfügung gegen den geplanten Generalstreik am Montag vorzugehen. Der Ausstand habe kein rechtliches Fundament und stelle eine unangebrachte Beeinflussung der Politik dar. Außerdem werde er einen unangemessenen wirtschaftlichen Schaden in Kriegszeiten verursachen. Von der Generalstaatsanwältin gibt es zunächst keine Stellungnahme.

Werder Bremen trauert um getötete Geisel

12.50 Uhr: Fußball-Bundesligist Werder Bremen trauert um die getötete israelische Geisel Hersh Goldberg-Polin. Der 23-Jährige war Werder-Fan und wurde von der islamistischen Hamas am 7. Oktober des vergangenen Jahres in den Gazastreifen entführt. Dort wurden seine Leiche und die von fünf weiteren Geiseln nun nach Angaben der israelischen Armee geborgen.

"Unsere Gedanken und unser tiefstes Mitgefühl sind in diesen schweren Stunden bei der Familie Goldberg-Polin, den Angehörigen und Hershs Freund*innen. Bis zuletzt haben wir alle auf eine Befreiung von Hersh gehofft. Seine Fahne hängt vor dem Weserstadion", heißt es in einem von Werder veröffentlichten Nachruf.

Die Fans der Bremer hatten in den vergangenen Monaten immer wieder an Goldberg-Polin und die anderen von der Hamas entführten Geiseln erinnert. Auch am Samstag beim Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Dortmund (0:0) hing wieder ein Plakat mit der Aufschrift "Stay strong Hersh" (Bleib stark Hersh) im Fanblock.

Rechtsextremer Minister verlangt mehr Härte gegen Palästinenser

12.46 Uhr: Nach dem tödlichen Angriff auf Einsatzkräfte der israelischen Polizei im Westjordanland werden Rufe nach mehr Härte in dem von Israel besetzten Gebiet laut. Der rechtsextreme israelische Politiker Bezalel Smotrich, der in Benjamin Netanjahus Regierung für Finanzen und den Siedlungsbau in den besetzten Palästinensergebieten zuständig ist, erklärt am Tatort bei Hebron: "Wir sind entschlossen, den Terrorismus an allen Fronten auszumerzen."

Er fordert ein rigideres Vorgehen gegen militante Palästinenser. "Wir müssen jetzt das tun, was wir in jener schrecklichen Nacht nicht getan haben, nämlich mit einem Präventivschlag den Terrorismus hart treffen", sagte er mit Blick auf den überraschenden Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober.

Israelischer Oppositionsführer ruft zum Streik auf

11.13 Uhr: Nach der Bergung von sechs toten Geiseln im Gazastreifen hat in Israel Oppositionsführer Jair Lapid zu einem Streik aufgerufen. Dies solle auf die Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu Druck machen zum Abschluss eines Abkommen zur Freilassung der verbliebenen Geiseln. Der frühere Ministerpräsident Lapid rief seine Landsleute auf, sich im Laufe des Tages an einer Großdemonstration in Tel Aviv zu beteiligen. Er rief die größte israelische Gewerkschaft, Unternehmen und Gemeinden zu einem Streik auf.

Drei Tote bei Anschlag im besetzten Westjordanland