Die israelische Armee hat eine begrenzte Bodenoperation im Libanon gestartet. Unterdessen soll es Tote bei einem Angriff auf Damaskus gegeben haben. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Neuer Raketenangriff der Hisbollah auf den Großraum Tel Aviv

17.02 Uhr: Zum zweiten Mal an einem Tag hat die libanesische Hisbollah-Miliz den Großraum Tel Aviv mit Raketen angegriffen. Die israelische Armee teilt mit, mehrere Geschosse seien in offenen Gebieten im zentralen Abschnitt Israels eingeschlagen. In Übereinstimmung mit dem Protokoll habe es keinen Raketenalarm gegeben. Dieser wird üblicherweise nur aktiviert, wenn direkt bewohntes Gebiet bedroht ist. Später empfahl Israel den Anwohnern dann doch, sich zu den Bunkern zu begeben – auch als Vorbereitung auf einen möglichen iranischen Angriff.

Die Hisbollah teilt mit, sie habe eine Salve von Raketen des Typs "Fadi-4" auf den Flughafen Sde Dov bei Tel Aviv abgefeuert. Dieser ist allerdings bereits vor mehreren Jahren geschlossen worden. Zuvor waren bei einem Raketenangriff der Hisbollah auf den Großraum mehrere Menschen verletzt worden. Raketenteile schlugen auf einer Schnellstraße ein und trafen einen Passagierbus.

Wieder israelischer Angriff bei Beirut

16.49 Uhr: Im Kampf gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon hat das israelische Militär nach eigenen Angaben erneut nahe der Hauptstadt Beirut angegriffen. Die Armee sprach von einer "gezielten" Attacke. Details nannte das Militär zunächst nicht.

Laut Berichten aus dem Libanon gab es mindestens zwei Angriffe. Einer davon habe auf ein Ziel nahe dem internationalen Flughafen, unweit der iranischen Botschaft gezielt, in einem Randbezirk Beiruts. Auf Bildern und Videos in sozialen Medien war zu sehen, wie zwei Stockwerke eines Gebäudes zerstört wurden.

Türkei: Israel will Libanon besetzen

16.26 Uhr: Die Türkei unterstellt Israel, mit der nun begonnenen Bodenoffensive auf eine Besetzung des Libanon abzuzielen. "Der UN-Sicherheitsrat muss das Völkerrecht wahren und die notwendigen Maßnahmen gegen diesen Angriff ergreifen, der auf die Besetzung des Libanon abzielt", teilte das türkische Außenministerium in Ankara mit.

Israelische Bodentruppen haben in der Nacht die erste Bodenoffensive seit dem letzten Libanon-Krieg 2006 gestartet. Das türkische Ministerium nannte das Vorgehen einen "illegalen Invasionsversuch", der die Sicherheit und Stabilität der "Region und darüber hinaus" gefährde und "eine neue Welle von Migration auslösen und Extremisten weltweit Auftrieb geben" könne.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan behauptete am Nachmittag sogar, Israel habe es auch auf die Türkei abgesehen: "Die israelische Führung wird nach Palästina und dem Libanon unser Land ins Visier nehmen", so Erdoğan laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Beweise für derartige Pläne der israelischen Regierung legte er nicht vor. Teile der israelischen Rechten verfolgen den Traum von "Groß-Israel", der sich auf einen israelischen Staat einschließlich der palästinensischen Gebiete bezieht – also den Gazastreifen, das Westjordanland und Ost-Jerusalem. Die Türkei wird dabei nicht erwähnt.

USA: Iran bereitet "unmittelbar" Raketenangriff auf Israel vor

15.45 Uhr: Der Iran bereitet "unmittelbar" einen Raketenangriff auf Israel vor, warnt ein US-Regierungsbeamter. "Die Vereinigten Staaten haben Hinweise darauf, dass der Iran sich darauf vorbereitet, in Kürze einen ballistischen Raketenangriff gegen Israel zu starten", heißt es in der vollständigen Erklärung. "Wir unterstützen aktiv die Vorbereitungen zur Verteidigung Israels gegen diesen Angriff. Ein direkter militärischer Angriff des Iran gegen Israel wird schwerwiegende Konsequenzen für den Iran haben", heißt es weiter.