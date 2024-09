Libanesische Armee zieht sich von Grenze zurück

Israels Militär erklärt Teile von Nordisrael zum Sperrgebiet

19.51 Uhr: Israels Militär ruft drei Sperrgebiete im Norden des Landes aus. Namentlich werden die Umgebungen von Metula, Misgav Am und Kfar Giladi genannt. Die Entscheidung sei nach einer Überprüfung der Lage getroffen worden, heißt es in einer Erklärung. Alle drei Orte liegen vergleichsweise nahe beieinander an der Grenze zum Libanon .

USA senden tausende Soldaten in den Nahen Osten

19.30 Uhr: Die Vereinigten Staaten schicken "einige tausend Soldaten" mehr in den Nahen Osten. Damit solle die Sicherheit erhöht und Israel notfalls verteidigt werden, teilte das Pentagon mit. Mit den zusätzlichen Kräften würde sich die Gesamtzahl der US-Truppen in der Region auf bis zu 43.000 erhöhen.

Israel: Invasion des Libanons kann "jeden Moment" beginnen

Der Einsatz solle vom Umfang her kleiner sein als der Krieg gegen die radikal-islamische Hisbollah-Miliz 2006. Ziel sei es, die Sicherheit für die Kommunen an der Grenze zum Libanon zu gewährleisten. Eine Bodenoffensive Israels gegen die Hisbollah dürfte die Furcht vor einer Ausweitung des Krieges unter Einbeziehung des Irans und der USA nähren.

Bundeswehrflieger evakuiert Deutsche aus Beirut

Baerbock: Nasrallah war ein "Terrorist und Mörder"

15.22 Uhr: Nach Warnungen vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten nach der Tötung von Hassan Nasrallah tituliert Außenministerin Annalena Baerbock den Hisbollah-Chef als Terroristen. "Nasrallah war ein Terrorist und Mörder", sagte die Grünen-Politikerin am Rande eines Fraktionskongresses in Berlin. Am Sonntag hatte die Ministerin die Lage im Nahen Osten nach der Tötung Nasrallahs als "brandgefährlich" bezeichnet und deutliche Kritik an Israels Vorgehen erkennen lassen: "Es droht die Destabilisierung des ganzen Libanons. Und das ist in keinster Weise im Interesse der Sicherheit Israels", sagte Baerbock in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin".