"Bild"-Reporter Paul Ronzheimer berichtet, dass er in Beirut festgenommen wurde. US-Präsident Joe Biden möchte nach langer Funkstille mit Benjamin Netanjahu telefonieren. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Iranischer Außenminister zu Gesprächen in Saudi-Arabien

12.03 Uhr: Angesichts der Eskalation der Gewalt im Nahen Osten reist der iranische Außenminister Abbas Araghtschi am Mittwoch zu Gesprächen nach Saudi-Arabien . Bei dem Besuch solle es um die diplomatischen Bemühungen zusammen mit anderen Ländern der Region gehen, um die israelischen Angriffe im Gazastreifen und im Libanon zu beenden, teilt ein Sprecher des iranischen Außenministeriums im Online-Dienst X mit.

Journalist Ronzheimer war im Libanon inhaftiert

11.27 Uhr: Der Journalist Paul Ronzheimer ist Ende September in Beirut festgenommen worden. Das macht der Reporter und stellvertretende Chefredakteur der "Bild"-Zeitung nun nach seiner sicheren Ausreise aus dem Libanon öffentlich. Die Festnahme geschah demnach am 28. September, einen Tag nach der Tötung des Hisbollah-Anführers Hassan Nasrallah.

Wie die "Bild" berichtet, entführten unbekannte Männer Ronzheimer und sein Team aus ihrem Hotelzimmer. Sie wurden verhört, ihnen wurden die Augen verbunden und Handschellen angelegt. Unter Mithilfe der deutschen Botschaft in Beirut und der Kooperation libanesischer Behörden seien die Journalisten am späten Abend freigelassen worden.

Am Morgen der Festnahme hätten Mitglieder der Hisbollah über den Messengerdienst WhatsApp ein Foto von Ronzheimer verbreitet und behauptet, er verstoße gegen Auflagen. Ronzheimer hatte sich als Korrespondent am Vorabend der Festnahme in mehrere Länder, unter anderem Israel, schalten lassen. Nach seiner Freilassung berichtete er rund eine Woche weiter aus Beirut.