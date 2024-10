Wärmepumpe: So teuer ist ein normaler Verbrauch

Mann in Innenstadt niedergestochen

Eine Hisbollah-Drohne soll in der Nähe von Netanjahus Privathaus eingeschlagen sein. Israel beschuldigt den Iran des Anschlags auf Netanjahus Leben. Alle Entwicklungen im Newsblog.

11.50 Uhr: Nach der Drohnen-Attacke der Hisbollah auf das Haus des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu hat ein israelischer Regierungsbeamter ein Statement im Gespräch mit dem israelischen Sender N12 News abgegeben.

Der Beamte, dessen Namen der Fernsehsender nicht nennt, beschuldigte den Iran für den Drohnenangriff. "Der Iran hat versucht, den israelischen Premierminister zu töten", zitiert N12 News den Beamten.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Drohne in der Nähe von Netanjahus Haus eingeschlagen

9.11 Uhr: Eine im Libanon gestartete Drohne ist nach Angaben des israelischen Militärs in ein Gebäude in der Stadt Caesarea eingeschlagen, wo auch ein Wohnhaus des Regierungschefs Benjamin Netanjahu steht. Netanjahus Büro gab in einer Aussendung bekannt, die Drohne habe das Wohnhaus des Ministerpräsidenten zum Ziel gehabt.

Netanjahu selbst habe sich laut Angaben seines Büros zur Zeit des Angriffs nicht in dem Küstenort am Mittelmeer aufgehalten. Nach Armeeangaben wurde niemand verletzt. Zwei weitere unbemannte Flugobjekte wurden demnach abgefangen.

Luftalarm gab es auch in der weiter südlich gelegenen Küstenmetropole Tel Aviv. Dort sei eine Drohne im Anflug auf den Stadtteil Glilot gewesen, wo das Hauptquartier des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad und eine andere Geheimdienstzentrale liegen. Die Sirenen heulten nach Armeeangaben auch in zahlreichen Orten Nordisraels wie etwa der Stadt Tiberias am Westufer des Sees Genezareth.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Mediziner: 33 Tote bei israelischem Angriff auf Dschabalia

7.31 Uhr: Bei einem israelischen Angriff auf das größte Flüchtlingslager im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben mindestens 33 Menschen ums Leben gekommen. 85 Personen seien bei dem Vorstoß des israelischen Militärs auf Dschabalia verletzt worden, teilten Mediziner mit. Die Zahl der Toten könnte noch steigen, da noch einige unter den Trümmern vermutet würden, gab die Pressestelle der von der Hamas geführten Regierung bekannt. Der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa zufolge sind auch Kinder unter den Toten. Von israelischer Seite gab es zunächst keine Stellungnahme zu den Angaben.

Das israelische Militär rückt seit zwei Wochen auf die gleichnamige Stadt im Nordosten des Gazastreifens vor. Einwohnern zufolge sind israelische Panzer zunächst durch Vororte und Wohngebiete und schließlich bis ins Zentrum des Flüchtlingslagers vorgedrungen. Täglich würden Dutzende Häuser zerstört. Früheren Angaben des israelischen Militärs zufolge geht es gegen Hamas-Kämpfer vor. Es solle verhindert werden, dass diese sich zu erneuten Angriffen auf Israel zusammenschließen könnten.

Bericht: Pro-iranische Gruppen stürmen TV-Sender

5.30 Uhr: Unterstützer von bewaffneten pro-iranischen Gruppen im Irak haben nach Angaben aus Sicherheitskreisen die Büros eines saudi-arabischen TV-Senders in Bagdad gestürmt und verwüstet. Zwischen 400 und 500 Menschen hätten nach Mitternacht in der Nacht auf Samstag die Studios des Senders MBC angegriffen, verlautete aus Kreisen des irakischen Innenministeriums. Zuvor hatte der TV-Kanal einen Bericht gesendet, indem vom Iran unterstützte Kommandanten als "Terroristen" bezeichnet wurden.

Luftalarm auf Golanhöhen ausgelöst