Der designierte US-Präsident Donald Trump will den US-Senator Marco Rubio aus Florida offenbar als neuen Außenminister nominieren. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Montagabend (Ortszeit). Rubio wäre damit der erste Minister mit lateinamerikanischer Herkunft in diesem Amt.