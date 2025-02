Der Titel Ihres aktuellen Buches lautet "Wohin treibt Russland?". Haben Sie eine Antwort?

Das Spektrum der Szenarien ist weit. Es reicht von einer möglichen Demokratisierung bis hin zum Bürgerkrieg. Als Grundlage müssen wir zunächst verstehen, wie die Russinnen und Russen den Staat wahrnehmen: als eine diffuse Macht, die eine teils rationale, teils irrationale Verfügungsgewalt über die Menschen hat. Ohne den Staat kommt man in Russland nicht aus, aber man hält sich am besten von ihm fern. Denken Sie an das Zarenreich, denken Sie an die Sowjetunion, solche kollektiven Erfahrungen greifen über Generationen.

Im Russischen bezeichnet man den Staat als "Wlast", die "Macht", was einiges aussagt.

So ist es. Die "Macht", der Staat ist in dieser Vorstellung ein mächtiges, nach eigenem Recht handelndes Subjekt. Ihm steht das Volk gegenüber, das ihm praktisch ausgeliefert ist. Wenn man also halbwegs gut durchs Leben kommen will, muss man sich mit dem Staat arrangieren, aber sich zugleich von ihm fernhalten. Denn sonst kann es gefährlich werden. Nun hat sich in Russland durchaus eine Zivilgesellschaft gebildet, wie sich nicht nur im Winter 2011/2012 an den Demonstrationen gegen die massiven Wahlfälschungen für die Wahl zur Duma gezeigt hat. Nur hat sich Putin, und damit der Staat, also die "Macht", am Ende wieder durchgesetzt. Für die Zukunft schließe ich eine Demokratisierung Russlands allerdings nicht aus. Wie der Weg nach Putin dahin aussehen könnte, ist aber offen.

Als Schreckgespinst wurde in den vergangenen Jahren immer ein neuer Bürgerkrieg ins Feld geführt, falls Russland den Krieg verlieren sollte. Wie realistisch ist dieses Szenario?

Im Moment dürfte es eher unrealistisch sein. Erst recht, wenn Trump Putin den Sieg schenkt. Tatsächlich hat das Szenario eines neuen russischen Bürgerkriegs seine historischen Wurzeln noch weit tiefer. Moskau gilt der Russisch-Orthodoxen Kirche seit dem Fall von Byzanz 1453 an die Osmanen als das Dritte Rom. Ein viertes Rom wird es in dieser Ideologie nicht geben, was bedeutet, dass Russland überleben muss und bei einem möglichen Scheitern das Äußerste folgen könnte. Und das wäre die Atombombe. Nun glauben nicht mehr unbedingt viele Russen an das Dritte Rom, aber die Vorstellung einer besonderen Mission Russlands ist durchaus verwurzelt.

Vor allem wähnen sich Russland und sein Regime auf einer Art Kreuzzug gegen den Westen.