Trump empfängt Meloni in Mar-a-Lago

Etwas mehr als zwei Wochen vor dem Machtwechsel in den USA empfängt Trump Meloni in seinem Anwesen. (Archivbild) (Quelle: Alex Brandon/AP/dpa/dpa-bilder)

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat Italiens rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach in Florida empfangen. Mehrere Journalisten berichteten auf der Plattform X von der Zusammenkunft. "Sie hat Europa wirklich im Sturm erobert", habe Trump über Meloni gesagt, berichtete ein Reporter des "Wall Street Journal".

Gute Beziehungen ins Trump-Lager

Der Republikaner Trump zieht am 20. Januar erneut im Weißen Haus ein. Der scheidende Amtsinhaber Joe Biden wiederum wird kommende Woche zu einem Besuch in Rom erwartet. Auf dem Programm stehen Treffen mit Papst Franziskus und auch mit Meloni. Sie führt seit zwei Jahren in Rom eine Koalition aus drei Rechtsparteien. Bis zum Jahreswechsel hatte sie auch den Vorsitz in der Gruppe sieben großer demokratischer Industrienationen (G7) inne.