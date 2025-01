Ex-Rebellenführer al-Scharaa wird Syriens Übergangspräsident

Aktualisiert am 29.01.2025 - 21:29 Uhr

Ahmed al-Scharaa wird Übergangspräsident in Syrien. (Quelle: Mosa'ab Elshamy/AP/dpa/dpa-bilder)

Nach dem Machtwechsel in Syrien ist De-facto-Herrscher Ahmed al-Scharaa zum Übergangspräsidenten ernannt worden. Wie die syrische Staatsagentur nach einem hochrangigen Treffen politischer und militärischer Funktionäre in Damaskus berichtete, soll al-Scharaa in der Übergangsphase die Aufgaben des Staatschefs übernehmen.