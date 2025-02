Donald Trump will sich mit Putin treffen und über die Ukraine sprechen. Die EU-Staaten fordern eine Mitsprache am Friedensprozess.

Die Außenminister mehrerer europäischer Staaten haben auf die Beteiligung Europas an den Friedensverhandlungen zur Ukraine gepocht. "Die Ukraine und Europa müssen Teil jeglicher Verhandlungen sein", erklärten die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Polens, Großbritanniens, Spaniens, Italiens sowie der Europäische Auswärtige Dienst und die EU-Kommission am Mittwochabend in einer gemeinsamen Mitteilung. Die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht sieht hingegen die europäischen Staaten lediglich in der Rolle der "Zahlmeister".