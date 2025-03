Litauen: Russland steckt hinter Brand in Ikea-Möbelhaus

Aktualisiert am 17.03.2025 - 12:13 Uhr Lesedauer: 1 Min.

In Vilnius soll der russische Geheimdienst einen Brandanschlag in die Wege geleitet haben. (Archivbild) (Quelle: Alexander Welscher/dpa/dpa-bilder)

Im Mai 2024 gerät in Litauen ein Möbelhaus in Brand. Die Ursache bleibt zunächst unbekannt. Nun haben die Behörden ermittelt, dass wohl Handlanger Russlands dahinterstecken - und erheben Anklage.

Litauens Justizbehörden gehen davon aus, dass Russland hinter einem im vergangenen Jahr verübten Brandanschlag auf ein Ikea-Einrichtungshaus in Vilnius steckt. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass die in dem Fall festgenommen zwei Personen im Auftrag des russischen Militärgeheimdiensts handelten, teilte die Generalstaatsanwaltschaft des baltischen EU- und Nato-Landes in Vilnius mit. Es sei nun Anklage wegen eines mutmaßlichen Terroranschlags erhoben worden.