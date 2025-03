Israels Armee geht in Gaza vorerst weiter intensiv gegen die Hamas vor. (Archivbild) (Quelle: Hadi Daoud/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa/dpa-bilder)

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben mehrere Stellungen der Hamas im Gazastreifen angegriffen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu teilte in der Nacht zu Dienstag in einer Erklärung mit, dass er das Militär dazu angewiesen habe. "Israel wird fortan mit zunehmender militärischer Stärke gegen die Hamas vorgehen", so sein Büro über die massivsten Luftangriffe in Gaza seit Beginn der Waffenruhe. Die Angriffe seien eine Reaktion auf die Weigerung der Hamas, weitere Geiseln freizulassen und alle Vorschläge für eine anhaltende Waffenruhe abzulehnen.