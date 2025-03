Israels Armee greift wieder im Gazastreifen an

Aktualisiert am 18.03.2025 - 01:53 Uhr

Aktualisiert am 18.03.2025 - 01:53 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Israels Armee greift die Hamas in Gaza wieder massiv angegriffen. (Archivbild) (Quelle: Jehad Alshrafi/AP/dpa/dpa-bilder)

Seit Januar gilt zwischen Israel und der islamistischen Hamas eine Waffenruhe, die aber bisher nicht verlängert wurde. Jetzt greift Israels Armee wieder massiv an.

Israels Armee hat rund zwei Monate nach Beginn der Waffenruhe im Gazastreifen wieder massive Angriffe auf die islamistische Hamas in dem Küstengebiet aufgenommen. In Übereinstimmung mit der politischen Führung führe die Armee derzeit umfangreiche Angriffe auf Stellungen der Terrororganisation durch, teilte das Militär in der Nacht mit.