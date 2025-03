In der Türkei demonstrieren in mehreren Städten Menschen gegen die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein.

In verschiedenen Städten der Türkei ist es zu Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und der Polizei gekommen. Sie protestierten gegen die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu. In den Großstädten Istanbul , Izmir , Ankara und Eskisehir soll die Polizei teilweise mit Tränengas und Wasserwerfern gegen Demonstrierende vorgegangen sein, wie verschiedene Nachrichtenportale schrieben. Tausende Menschen hatten sich vor dem Rathaus in Ankara versammelt, Angaben über Verletzte gab es zunächst nicht.

Lokalen Berichten zufolge gingen auch etwa in Adana, Izmir und weiteren türkischen Städten Menschen auf die Straße. In der Hauptstadt Ankara schlossen sich Parlamentsabgeordnete zu einem Protestmarsch zusammen.

Imamoglus Partei "nun auf der Straße"

Bei einer Großdemonstration vor dem Stadtverwaltungsgebäude in Istanbul sagte der Vorsitzende der Partei Imamoglus, Özgür Özel, niemand solle von der CHP erwarten, Politik in Sälen und Gebäuden zu machen. "Von nun an sind wir auf der Straße." Innenminister Ali Yerlikaya schrieb auf der Plattform X von sechs bei Protesten in Istanbul verletzten Polizisten.