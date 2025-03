Israels Militär: Angriff auf Hisbollah-Ziele im Südlibanon

Konflikt in Nahost

Aktualisiert am 22.03.2025 - 11:53 Uhr

Aktualisiert am 22.03.2025 - 11:53 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Das israelische Militär greift nach Angaben eines Militärsprechers Hisbollah-Ziele im südlichen Libanon an. Weitere Details sollen später bekanntgegeben werden, wie das Militär auf der Plattform Telegram mitteilte. Die Ankündigung kam Minuten nach Medienberichten über eine Anweisung aus den Büros von Regierungschef Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz, "Dutzende Terrorziele" anzugreifen.

Bei den Angriffen handele es sich um eine Reaktion auf Raketenangriffe aus dem Libanon auf die Stadt Metula im Norden Israels am Samstagmorgen, hieß es in der Stellungnahme. Das Militär sei "bereit für jeden Befehl", hieß es weiter. Die libanesische Regierung sei verantwortlich für alles, was auf ihrem Territorium geschehe.