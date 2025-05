Ankündigung in Saudi-Arabien geplant Trump plant die nächste Umbenennung eines Golfs

Von t-online , FIN 07.05.2025 - 12:29 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Saudi-Arabiens Kronprinz mit dem US-Präsidenten (Archivbild): Donald Trump pflegt seit seiner ersten Amtszeit ein enges Verhältnis zu dem Wüstenstaat. (Quelle: imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Donald Trump plant eine weitere geografische Namensänderung. Bald könnte der Persische Golf zumindest in den Vereinigten Staaten nicht mehr existieren.

US-Präsident Donald Trump plant offenbar seine nächste geografische Umbenennung. Nachdem er zu Beginn seiner Amtszeit den Golf von Mexiko per präsidialem Dekret in Golf von Amerika umbenannt hatte, scheint nun der nächste Golf auf seiner Liste zu stehen. Wie zwei Regierungsvertreter der US-amerikanischen Nachrichtenagentur AP mitteilten, will Trump auf seiner Auslandsreise nach Saudi-Arabien in der kommenden Woche die Umbenennung des Persischen Golfs verkünden. Der neue Name soll den Berichten zufolge künftig "Arabischer Golf" lauten.

Seit dem 16. Jahrhundert ist das Binnenmeer zwischen dem iranischen Hochland und der arabischen Halbinsel weitgehend als Persischer Golf bekannt. Die Bezeichnung "Arabischer Golf" ist jedoch keine Neuschöpfung von Donald Trump, sondern hat sich vor allem seit Mitte des 20. Jahrhunderts in den Anrainerstaaten des Nahen Ostens verbreitet.

Streit um Gewässernamen

Die arabischen Staaten haben mehrfach auf eine Änderung des geografischen Namens des Gewässers vor der Südküste des Iran – früher Persien – gedrängt. Die iranische Regierung drohte Google im Jahr 2012 sogar mit einer Klage, weil das Gewässer damals auf den Karten des Unternehmens nicht ausdrücklich benannt war.

In den USA wird das Gewässer auf Google Maps derzeit als "Persischer Golf (Arabischer Golf)" bezeichnet, während es auf Apple Maps schlicht "Persischer Golf" heißt. Das US-Militär verwendet in seinen Erklärungen und veröffentlichten Bildern hingegen seit Jahren die Bezeichnung "Arabischer Golf". Trump könnte den Namen – wie bereits bei seiner Umbenennung des Golfs von Mexiko in Golf von Amerika – für offizielle US-Zwecke ändern, aber er kann nicht beeinflussen, wie der Rest der Welt ihn nennt.