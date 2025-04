Die britische Marine hat mehrere mutmaßlich russische Sensoren entdeckt, die offenbar zur Überwachung britischer Atom-U-Boote platziert wurden. Einige der Geräte wurden laut "Sunday Times" an Land gespült, andere durch Spezialschiffe der Royal Navy am Meeresgrund gefunden. Die Sensoren sollen wohl Bewegungsdaten der vier britischen Vanguard-U-Boote sammeln, die mit Atomwaffen bestückt sind und zur Abschreckung im ständigen Einsatz sind.

Russlands hybride Kriegsführung

Krieg unter den Wellen

Ein hochrangiger britischer Militärangestellter sprach in der "Sunday Times" von einem "Krieg im Atlantik": "Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, das seit dem Ende des Kalten Krieges andauert und sich jetzt wieder aufheizt." Die Angriffe auf die Nord-Stream-Pipeline und mehrere beschädigte Internetkabel in der Ostsee gelten demnach als Teil dieser Strategie.

Zur Abwehr wurde das Spezialschiff RFA Proteus in Dienst gestellt. Es handelt sich um ein umgebautes norwegisches Versorgungsschiff, das seit Oktober 2023 zur Flotte der Royal Navy gehört. Die Proteus ist mit einem Moonpool, einem tiefseetauglichen Kran und mehreren ferngesteuerten sowie autonomen Unterwasserfahrzeugen ausgestattet. Diese Fahrzeuge können mit Kameras, Sonar oder Manipulatorarmen ausgerüstet werden und in bis zu 1.000 Metern Tiefe operieren. An Bord trainieren spezialisierte Minen- und Tauchteams, darunter die X-Ray Squadron, um verdächtige Objekte am Meeresboden zu identifizieren, zu bergen oder zu zerstören.