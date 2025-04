Netanjahu will Abkommen, um Irans Atomanlagen zu sprengen

Aktualisiert am 08.04.2025 - 18:56 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Laut Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sind sich Israel und die USA einig, dass der Iran keine Atomwaffen besitzen wird. (Quelle: -/Pool via AP/dpa/dpa-bilder)

US-Präsident Trump kündigte im Beisein von Israels Regierungschef Netanjahu Atomgespräche mit dem Iran an. Israel pocht im Falle eines Deals auf ein Abkommen "nach libyschem Vorbild".

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat nach der US-Ankündigung neuer Atomgespräche mit dem Iran Bedingungen für ein mögliches Abkommen genannt. "Wir sind uns einig, dass der Iran keine Atomwaffen besitzen wird. Dies kann in Form einer Vereinbarung geschehen, allerdings nur, wenn es sich dabei um eine Vereinbarung nach libyschem Vorbild handelt", sagte Netanjahu in einer Videoansprache in Washington.