Russlands Außenminister Sergej Lawrow mit seinem afghanischen Kollegen Amir Khan Muttaqi (Archivbild): Nun sind die Taliban in Russland keine Terrororganisation mehr. (Quelle: ---/Russian Foreign Ministry Press Service via AP/dpa/dpa-bilder)

Das Oberste Gericht in Russland hat die in Afghanistan herrschenden Taliban von der Terrorliste gestrichen. "Das zuvor eingeführte Verbot der Aktivitäten der Taliban – die Teil der Liste der Terrororganisationen sind – ist aufgehoben worden", erklärte der Richter Oleg Nefedow am Donnerstag nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Tass. Die Entscheidung trete mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Der russische Generalstaatsanwalt hatte die Streichung von der Terrorliste im März nach mehreren Besuchen hochrangiger Taliban-Vertreter in Russland gefordert. Im Juli 2024 hatte der russische Präsident Wladimir Putin die Taliban als "Verbündete im Kampf gegen den Terrorismus" bezeichnet. Damit ist der Islamische Staat (IS) gemeint, der in mehreren Staaten an Russlands Südgrenze sowie in Afghanistan aktiv ist.