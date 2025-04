Krieg in der Ukraine Oster-Feuerpause: Meint Putin das ernst?

Kremlchef Wladimir Putin hat für Ostern eine Feuerpause in seinem Krieg gegen die Ukraine verkündet.

Die USA werden zunehmend ungeduldig. Dann verk├╝ndet Kremlchef Putin eine 30-st├╝ndige Feuerpause. Doch das Vertrauen in sein Wort ist l├Ąngst ersch├╝ttert. Was also bedeutet diese Ank├╝ndigung?

Die Ank├╝ndigung kommt am Karsamstag v├Âllig unvermittelt: Kremlchef Wladimir Putin l├Ąsst mitteilen, dass die russische Seite in ihrem Krieg gegen die Ukraine alle Feindseligkeiten f├╝r 30 Stunden einstellen will. Zeitgleich wird in Kiew Raketenalarm ausgel├Âst. Die Ukraine reagiert mit Skepsis auf Putins Ank├╝ndigung.

Was wurde in Moskau mitgeteilt?

Der Kreml erkl├Ąrte, Putin habe angeordnet, dass die russische Seite alle Feindseligkeiten vom heutigen Samstag 18.00 Uhr Moskauer Zeit (17.00 Uhr MESZ) bis Mitternacht am Ostersonntag einstellen werde. Das Verteidigungsministerium erkl├Ąrte allerdings, die Waffenruhe werde von den Truppen nur unter der Bedingung eingehalten, dass sich auch die ukrainischen Streitkr├Ąfte daran hielten.

Wie reagiert Kiew?

Pr├Ąsident Wolodymyr Selenskyj ├Ąu├čerte sich skeptisch zu der Ank├╝ndigung Putins. Er lie├č zun├Ąchst nicht erkennen, ob sich auch die Ukraine an die Feuerpause halten w├╝rde. In ersten Reaktionen wurden von ukrainischen Medien Experten zitiert, die in Putins Ank├╝ndigung nur einen Propagandatrick sahen.

Selenskyj schilderte, was rund um die Ank├╝ndigung in der Ukraine passierte: "Was den neuen Versuch Putins betrifft, mit Menschenleben zu spielen, so erklingt gerade in vielen Teilen der Ukraine der Luftalarm." 45 Minuten vor Inkrafttreten der Feuerpause seien russische Kampfdrohnen am Himmel ├╝ber der Ukraine gesichtet worden. Die Flugabwehr der Ukraine habe bereits das Feuer er├Âffnet. "Shahed-Drohnen an unserem Himmel entlarven Putins wahre Einstellung zu Ostern und zu Menschenleben", kritisierte Selenskyj.

Der ukrainische Au├čenminister Andrij Sybiha erkl├Ąrte: "Wir wissen, dass wir seinen Worten nicht trauen k├Ânnen und dass wir die Taten betrachten, und nicht die Worte." Der Krieg habe nur wegen Russland begonnen und dauere auch nur wegen Moskau weiter an, betonte er.

Gab es schon mal eine Feuerpause?

Schon im Januar 2023 hatte Putin eine einseitige, anderthalbt├Ągige Feuerpause zum orthodoxen Weihnachtsfest angeordnet. Dies war damals von Kiew als Finte ausgelegt worden, damit Moskau Zeit f├╝r Truppenverlegungen gewinnt.

L├Ąsst Russland die Waffen wirklich schweigen?

Nach mehr als drei Jahren Krieg und auch in Anbetracht der j├╝ngsten Entwicklungen sind die Hoffnungen darauf nicht allzu gro├č. So hatten vor einigen Wochen US-Vermittler mit Russland und der Ukraine in getrennten Gespr├Ąchen vereinbart, dass keine Objekte der Energieinfrastruktur mehr bombardiert werden sollen. Putin gab nach einem Telefonat mit US-Pr├Ąsident Donald Trump dazu am 18. M├Ąrz den Befehl. Moskau warf der Ukraine dann allerdings vor, sich nicht an die Vereinbarung zu halten, und setzte die Angriffe fort.

Der Ukraine-Beobachter Nico Lange warnte auf der Plattform X, Putins Worten Glauben zu schenken. "Wir kennen Putins Drehbuch: Gro├če Osterwaffenruhe ank├╝ndigen, dann die Ukraine beschuldigen, sie h├Ątte provoziert oder die Waffenruhe gebrochen."

Was k├Ânnte sich Moskau von der Ank├╝ndigung erhoffen?

Eine Atempause: Die russischen Streitkr├Ąfte hatten in den vergangenen Monaten ihre Gebietseroberungen im Osten der Ukraine nur langsam und unter hohen Verlusten ausgebaut. Zudem band die R├╝ckeroberung der von ukrainischen Soldaten besetzten russischen Grenzgebiete bei Kursk viele Kr├Ąfte, die jetzt an andere Frontabschnitte verlegt werden k├Ânnten.

Putin d├╝rfte zudem auf noch gr├Â├čere Gunst von US-Pr├Ąsident Donald Trump hoffen. Dieser hatte erst am Samstag Kompromissbereitschaft beider Seiten eingefordert - was der Kremlchef jetzt wohl f├╝r sich beanspruchen wird.

Wie ist die Haltung der USA?

Trumps Regierung erh├Âhte den Druck auf die Konfliktparteien zuletzt erheblich. Au├čenminister Marco Rubio machte zuletzt deutlich, dass die USA innerhalb von Tagen austarieren wollten, ob sich ihre Bem├╝hungen zur Beilegung des Konflikts weiter lohnten, ob sich der Krieg ├╝berhaupt beenden lasse. Trump selbst machte deutlich, dass er Kompromisse von beiden Seiten erwarte, wenn sie weiter die Vermittlung der USA wollten.

Was w├╝rde ein Ende der US-Vermittlungsversuche bedeuten?

Das ist v├Âllig unklar. Keinesfalls ist gesagt, dass die USA dann in die Rolle des starken Unterst├╝tzers der Ukraine zur├╝ckkehren w├╝rden wie zu Zeiten der Regierung von Joe Biden. Vielmehr k├Ânnte Trump seinen Kurs der Wiederann├Ąherung an Russland weiterverfolgen. Das ist eine Lesart der Worte von Au├čenminister Rubio, der gesagt hatte, wenn ein Ende des Kriegs nicht machbar erscheine, "dann m├╝ssen wir einfach weiterziehen".