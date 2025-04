Was passiert nach dem Tod des Papstes?

Wie setzt sich das Konklave zusammen?

Wahlberechtigt sind alle KardinĂ€le, die noch keine 80 Jahre alt sind – nach dem Papst die höchsten WĂŒrdentrĂ€ger der Kirche. Die allermeisten der heute stimmberechtigten KardinĂ€le wurden von Franziskus ernannt. Einige wurden aber auch noch von Benedikt XVI. und Johannes Paul II. ausgesucht. Die grĂ¶ĂŸte Gruppe stammt aus Europa. Insbesondere Franziskus hat aber dafĂŒr gesorgt, dass andere Weltregionen viel stĂ€rker vertreten sind als frĂŒher.

Deutschland ist aktuell mit drei KardinĂ€len dabei: dem frĂŒheren Benedikt-Vertrauten Gerhard Ludwig MĂŒller, dem Erzbischof von MĂŒnchen und Freising, Reinhard Marx, und dem Erzbischof von Köln, Rainer Maria Woelki.

Was passiert im Konklave?

Zur Wahl benötigt der neue Papst eine Zweidrittelmehrheit. Der erste Wahlgang in der Sixtinischen Kapelle findet zu Beginn am ersten Nachmittag statt. Der weitere Rhythmus an den folgenden Tagen besteht dann aus zwei WahlgÀngen am Vormittag und zwei WahlgÀngen am Nachmittag.

Auf den Stimmzettel schreibt jeder Kardinal "möglichst in verstellter, aber deutlicher Schrift" unter den Satz "Eligo in Summum Pontificem" ("Ich wĂ€hle als obersten BrĂŒckenbauer") einen Namen und wirft ihn in die Wahlurne. Die AuszĂ€hlung besteht dann darin, dass die Namen verlesen und Strichlisten gemacht werden. Anschließend werden alle abgegebenen Zettel auf einer Schnur aufgefĂ€delt und verbrannt.

Dazu gibt es in der Sixtinischen Kapelle zwei gusseiserne Öfen. In den Ă€lteren der beiden Öfen, der seit 1939 in Gebrauch ist, kommen die Stimmzettel. Im anderen, der erstmals 2005 bei der Wahl Benedikts zum Einsatz kam, wird mit Hilfe von Chemikalien schwarzer oder weißer Rauch erzeugt. Die AbzĂŒge mĂŒnden beide im selben Schornstein, der auf dem Dach der Sixtinischen Kapelle zu sehen ist.