Kommunalwahlen in England: Anfang vom Ende der Tories?

Rechtsruck in Großbritannien

Aktualisiert am 01.05.2025 - 04:45 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Lange konnte die Partei von Churchill und Thatcher die Konkurrenz von rechts auf Abstand halten. Doch nun kommen die britischen Konservativen in Bedrängnis. Dahinter steht vor allem ein Mann.

In der Woche der englischen Kommunalwahlen zeigt das Titelblatt des renommierten britischen Magazins "Economist" das großformatige Gesicht eines Mannes, der mit lässigem Ausdruck durch eine Sonnenbrille blickt.

Farage als Totengräber der Tories?

Dass es so kommen könnte, gilt nicht mehr als ausgeschlossen. Und das Ergebnis der Kommunalwahlen, die an diesem Donnerstag in Teilen Englands abgehalten werden, könnte sich als Omen erweisen.