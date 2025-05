Türkei: Ukraine-Verhandlungen beginnen am Freitag

Krieg in der Ukraine

Aktualisiert am 15.05.2025 - 21:49 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Erstmals seit 2022 sollen Russland und die Ukraine direkt über ein Ende des Krieges in der Ukraine verhandeln. Der Beginn der Gespräche am Donnerstag scheiterte. Nun soll es einen neuen Anlauf geben.

Die Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Krieges zwischen ukrainischen und russischen Gesandten in Istanbul sind vertagt worden. Das erste direkte Treffen der beiden Länder seit drei Jahren soll nun zusammen mit türkischen Vertretern an diesem Freitag stattfinden, wie es aus Quellen des Außenministeriums in Ankara hieß. Zuvor hatten auch russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf anonyme Quellen gemeldet, dass die Gespräche auf Freitag vertagt seien.