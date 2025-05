Vorerst keine Waffenruhe in Gaza - gegenseitige Vorwürfe

Die Hoffnung auf eine Waffenruhe in Gaza hat sich vorerst zerschlagen. (Archivbild) (Quelle: Hadi Daoud/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa/dpa-bilder)

Die Hamas müsse den aktuellen Vorschlag für eine zunächst auf 60 Tage begrenzte Waffenruhe akzeptieren, dann seien schon nächste Woche weitere Gespräche hin zu einem dauerhaften Kriegsende möglich, schrieb Witkoff weiter. Eine Garantie für die endgültige Einstellung der Kampfhandlungen gibt es in dem Plan aber nicht - das war jedoch bisher eine zentrale Forderung der Hamas. Offenbar halten die Islamisten daran fest. "Garantien gegen die Wiederaufnahme der Aggression" seien als Teil der Antwort an Witkoff übermittelt worden, erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus Hamas-Kreisen.

Hamas stellt weitere Bedingungen

So fordern die Islamisten eine zeitlich länger gestreckte Taktung der Geiselfreilassungen, als sie in Witkoffs Plan vorgesehen ist, wie die dpa aus Kreisen der Terrororganisation erfuhr. Diese Änderung solle verhindern, dass Israels Regierungschef Netanjahu die Gespräche über eine dauerhafte Waffenruhe nach einer Freilassung der ersten zehn Geiseln abbricht, wie er es während der vorherigen Waffenruhe im Januar getan habe, berichtete die "Times of Israel" unter Berufung auf eine in die Gespräche involvierte Quelle.