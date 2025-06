«Sie spucken, wir schlagen»: Trump demonstriert seine Macht

Aktualisiert am 09.06.2025 - 04:36 Uhr

Aktualisiert am 09.06.2025 - 04:36 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Am Rande der friedlichen Proteste kam es auch zu Zusammenstößen mit der Polizei. (Quelle: Jae C. Hong/AP/dpa/dpa-bilder)

Zunächst gibt es friedliche Proteste, doch dann heizt sich die Lage auf. Soldaten marschieren in Los Angeles auf, es fliegen Steine. US-Präsident Trump droht mit einem weiteren Tabubruch.

US-Präsident Donald Trump spricht von "gewaltsamen, aufständische Meuten", die Los Angeles übernommen hätten - die Realität sieht anders aus. Bis zum frühen Sonntagabend (Ortszeit) gab es nur in der Innenstadt der weitflächigen Millionenmetropole einzelne Proteste - in einer Größenordnung, die normalerweise kaum größere Wellen schlagen würde. Am Rande dieser friedlichen Proteste kam es aber auch zu Ausschreitungen. Trump nutzt solche Zusammenstöße als Rechtfertigung für den Einsatz der Nationalgarde und sogar eine Mobilisierung des regulären Militärs.